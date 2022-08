Inflácia v Británii dosiahla v júli nové viac než 40-ročné maximum

Londýn 17. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Británii pokračujú v zrýchľovaní tempa rastu, pričom v júli ich rast prekročil 10 % a dosiahol nové viac než 40-ročné maximum. Výrazne sa pod to podpísali náklady na bývanie a ceny potravín. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli v júli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 10,1 % po 9,4-percentnom raste za mesiac jún, uviedol v stredu britský štatistický úrad. Medziročná miera inflácie je tak najvyššia od februára 1982.



Júlový vývoj inflácie najviac ovplyvnili náklady na bývanie, dopravu a ceny potravín. Náklady na bývanie sa zvýšili o 20 %, na dopravu o 14,8 % a ceny potravín a nealkoholických nápojov o 12,6 %. Rástli aj ceny v reštauráciách a hoteloch (takmer 9 %) a náklady na rekreáciu a kultúru, ktoré sa zvýšili o 5,6 %.



Rast spotrebiteľských cien tak prekonal očakávania analytikov. Tí počítali so zrýchlením inflácie na 9,8 %.



Britská centrálna banka začiatkom augusta upozornila, že inflácia môže tento rok prekročiť 13 %. Ak sa tak stane, Briti zaznamenajú najvyššiu mieru inflácie od roku 1980. Banka zároveň predpokladá, že Británia skĺzne do recesie, v ktorej by mala zotrvať veľkú časť budúceho roka.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Británii zvýšili v júli o 0,6 %. Oproti vývoju v júni sa tempo rastu cien spomalilo (v júni dosiahla medzimesačná inflácia 0,8 %), opäť však bolo výraznejšie, než očakávali analytici. Tí počítali so spomalením medzimesačnej inflácie na 0,4 %.