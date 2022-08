Inflácia v Británii môže na začiatku budúceho roka dosiahnuť vyše 15 %

Londýn 17. augusta (TASR) - Miera inflácie v Británii môže v prvých troch mesiacoch budúceho roka dosiahnuť viac než 15 %, ak vláda neurobí opatrenia na zmiernenie rastu spotrebiteľských cien. Uviedli to v stredu v najnovšej prognóze ekonómovia z americkej banky Citi, ktorí tak upravili prognózu inflácie smerom nahor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V dopoludňajších hodinách britský štatistický úrad zverejnil údaje o vývoji inflácie za minulý mesiac. Podľa nich medziročná miera inflácie dosiahla 10,1 %, čím sa dostala na najvyššiu úroveň od februára 1982.



Ako ekonómovia uviedli, očakávajú, že "miera inflácie sa bude držať na vysokej úrovni ešte nejaký čas. Bez podpory, ktorá by pomohla tempo rastu spotrebiteľských cien zbrzdiť, predpokladajú, že medziročná inflácia prekročí v 1. kvartáli 15 %". Pôvodne počítali s maximálnou infláciou tesne pod 12 %.



Ekonómovia upravili aj svoj predchádzajúci odhad v súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb. Pôvodne predpokladali, že britská centrálna banka zvýši hlavnú úrokovú sadzbu do konca tohto roka ešte o 0,5 percentuálneho bodu. Teraz odhadujú, že ju zvýši o 1,25 percentuálneho bodu na 3 %.