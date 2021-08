Inflácia v Británii sa spomalila na úroveň inflačného cieľa

Londýn 18. augusta (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Británii sa minulý mesiac spomalil na úroveň inflačného cieľa centrálnej banky. Spomalenie tak bolo výraznejšie, než sa očakávalo.



Britský štatistický úrad v stredu uviedol, že spotrebiteľské ceny vzrástli v júli medziročne o 2 %, čo predstavuje inflačný cieľ Bank of England (BoE). V júni rast dosiahol takmer 3-ročné maximum 2,5 %.



Spomalenie rastu cien tak bolo výraznejšie, než čakali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s infláciou na úrovni 2,3 %.



Pod výraznejšie spomalenie sa do veľkej miery podpísal vývoj v júli minulého roka, keď inflácia zaznamenala prudké zrýchlenie, ako aj spomalenie rastu cien oblečenia a obuvi a nákladov na rekreáciu. Ceny odevov a obuvi vzrástli v júli medziročne o 1,7 % po 3-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci a náklady na rekreáciu spomalili rast z 2,1 % v júni na 0,7 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla v júli 1,8 %. Aj v tomto prípade to znamená spomalenie, keď v júni predstavovala 2,3 %, pričom rozsah spomalenia bol opäť výraznejší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom jadrových spotrebiteľských cien v júli o 2,2 %.