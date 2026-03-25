< sekcia Ekonomika
Inflácia v Británii sa udržala takmer na ročnom minime
Spotrebiteľské ceny v Británii pokračovali vo februári v rovnakom tempe rastu ako v prvom mesiaci roka.
Autor TASR
Londýn 25. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Británii pokračovali vo februári v rovnakom tempe rastu ako v prvom mesiaci roka. Inflácia sa tak udržala na najnižšej úrovni za takmer rok. Uviedol to v stredu britský štatistický úrad ONS, ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla podľa ONS v Británii minulý mesiac 3 %, rovnakú roveň ako na začiatku roka. Udržala sa tak na najnižšej hodnote od marca 2025. Údaje sú zároveň v súlade s očakávaniami analytikov.
Za stabilným vývojom inflácie je na jednej strane návrat k rastu v prípade cien obuvi a oblečenia a zrýchlenie rastu nákladov na bývanie a na druhej spomalenie rastu nákladov na dopravu, cien potravín či cien služieb. Očakáva sa však, že v nasledujúcom období sa miera inflácie zrýchli, keďže údaje za február nezahrnujú vplyv vojny na Blízkom východe.
Pred útokom Izraela a USA na Irán 28. februára britská centrálna banka predpokladala, že inflácia by sa v apríli mohla spomaliť do blízkosti inflačného cieľa, ktorý je stanovený na 2 %. Minulý týždeň však Bank of England (BoE) v dôsledku vojny na Blízkom východe výrazne zhoršila inflačné vyhliadky. Teraz očakáva, že do polovice roka sa medziročná inflácia zrýchli na 3,5 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili vo februári o 0,4 %. Vrátili sa tak k rastu po januárovom poklese na úrovni 0,5 %. Aj v tomto prípade výsledky potvrdili očakávania analytikov.
