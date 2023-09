Inflácia v Británii sa v auguste spomalila, dosiahla 1,5-ročné minimum

Londýn 20. septembra (TASR) - Miera inflácie v Británii zaznamenala v auguste spomalenie, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za 1,5 roka, čo prekvapilo analytikov, ktorí počítali s jej zrýchlením. To vyvolalo otázky, ako zareaguje britská centrálna banka, ktorá tento týždeň oznámi svoje rozhodnutie v oblasti úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli v auguste medziročne o 6,7 % po 6,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia úroveň inflácie od februára 2022. Analytici pritom počítali so zrýchlením inflácie na 7 % a centrálna banka nad túto hranicu.



Navyše jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla 6,2 % oproti 6,9 % v júli. Aj v tomto prípade bola výrazne nižšia, než sa čakalo, keďže analytici počítali so zmiernením na 6,8 %. Augustový údaj predstavuje najnižšiu jadrovú infláciu od marca.



Pod nečakané spomalenie inflácie sa podľa štatistikov veľkou mierou podpísalo spomalenie rastu cien potravín a nákladov na bývanie, ako aj pokles cien v doprave. Ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli v auguste medziročne o 13,6 % po 14,8-percentnom raste v júli a miernejší rast zaznamenali aj ceny vybavenia do domácnosti a služby s tým spojené, ako aj náklady na kultúru a rekreáciu. Zároveň klesli náklady na dopravu, aj keď tempo poklesu bol slabšie než v júli. Zatiaľ čo v júli pokles dosiahol 2 %, v auguste pokračovali v 0,5-percentnom poklese.



Bank of England (BoE) počítala so zrýchlením inflácie v auguste až na 7,1 % a s následným spomaľovaním, pričom v októbri by inflácia mala dosiahnuť zhruba 5 %. To je však stále vysoko nad 2-percentným inflačným cieľom BoE.



Investori očakávali, že banka vo štvrtok (21. 9.) zvýši úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu na 5,50 %. To by znamenalo ich zvýšenie 15-krát po sebe. Po zverejnení nových údajov o inflácii to však už také isté nie je. Zatiaľ čo pred zverejnením údajov investori stanovili pravdepodobnosť pauzy vo zvyšovaní úrokových sadzieb na 20 %, po ich zverejnení pravdepodobnosť zvýšili na 45 %.