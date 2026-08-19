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Inflácia v Británii sa v júli zrýchlila
Vývoj inflácie potvrdil očakávania analytikov.
Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Británii zrýchlili v júli tempo rastu na takmer 3 %. Vývoj inflácie tak potvrdil očakávania analytikov, ktorí vychádzali najmä z rastu nákladov na energie. V stredu zverejnené najnovšie údaje britského štatistického úradu priniesli agentúra AFP a portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Británii dosiahla minulý mesiac 2,9 %, najvyššiu úroveň za štyri mesiace. V porovnaní s júnom sa tak zrýchlila o 0,3 percentuálneho bodu.
Najvýraznejšie sa pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien podpísali náklady na bývanie a s tým spojené energie, ktoré vzrástli o 4,1 %. Na porovnanie, v júni rast v tomto segmente dosiahol 2,7 %. V rámci energií najprudšie vzrástli ceny plynu, a to o 14,7 %, čo bol najvýraznejší rast cien tejto komodity od októbra 2022. Ceny elektrickej energie sa zvýšili o 3,6 %.
Okrem toho sa zrýchlil rast cien alkoholu a tabakových výrobkov a k rastu sa vrátili ceny oblečenia a obuvi, ako aj ceny nábytku a domácich potrieb. Naopak, medziročný rast cien potravín sa v porovnaní s vývojom v júni zmiernil.
Spotrebiteľské ceny zrýchlili tempo rastu aj v medzimesačnom porovnaní. V júni sa oproti máju zvýšili o 0,1 %, v júli v porovnaní s júnom rast dosiahol 0,3 %.
Analytici očakávajú, že inflácia bude v zrýchľovaní pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol vo februári po útoku USA a Izraela na Irán. Ten ovplyvňuje náklady Britov na energie, pričom analytici nepredpokladajú, že konflikt sa podarí v dohľadnom čase ukončiť.
Medziročná miera inflácie v Británii dosiahla minulý mesiac 2,9 %, najvyššiu úroveň za štyri mesiace. V porovnaní s júnom sa tak zrýchlila o 0,3 percentuálneho bodu.
Najvýraznejšie sa pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien podpísali náklady na bývanie a s tým spojené energie, ktoré vzrástli o 4,1 %. Na porovnanie, v júni rast v tomto segmente dosiahol 2,7 %. V rámci energií najprudšie vzrástli ceny plynu, a to o 14,7 %, čo bol najvýraznejší rast cien tejto komodity od októbra 2022. Ceny elektrickej energie sa zvýšili o 3,6 %.
Okrem toho sa zrýchlil rast cien alkoholu a tabakových výrobkov a k rastu sa vrátili ceny oblečenia a obuvi, ako aj ceny nábytku a domácich potrieb. Naopak, medziročný rast cien potravín sa v porovnaní s vývojom v júni zmiernil.
Spotrebiteľské ceny zrýchlili tempo rastu aj v medzimesačnom porovnaní. V júni sa oproti máju zvýšili o 0,1 %, v júli v porovnaní s júnom rast dosiahol 0,3 %.
Analytici očakávajú, že inflácia bude v zrýchľovaní pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol vo februári po útoku USA a Izraela na Irán. Ten ovplyvňuje náklady Britov na energie, pričom analytici nepredpokladajú, že konflikt sa podarí v dohľadnom čase ukončiť.