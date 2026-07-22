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< sekcia Ekonomika

Inflácia v Británii sa v júni spomalila na 15-mesačné minimum

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Medziročná miera inflácie v Británii dosiahla v júni 2,6 % oproti 2,8-percentnej úrovni v apríli aj máji.

Autor TASR
Londýn 22. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Británii spomalili v júni tempo rastu na najnižšiu úroveň za posledných 15 mesiacov, pod čo sa veľkou mierou podpísal vývoj cien motorových palív. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.

Medziročná miera inflácie v Británii dosiahla v júni 2,6 % oproti 2,8-percentnej úrovni v apríli aj máji. Jej spomalenie bolo výraznejšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali s infláciou na úrovni 2,7 %.

Júnová inflácia je tak najnižšia od marca minulého roka, k čomu prispel najmä vývoj cien motorových palív. To zmiernilo náklady na dopravu. Zatiaľ čo v máji predstavoval rast nákladov na dopravu 6,8 %, v júni sa zvýšili o 5,7 %.

Zmiernila sa aj potravinová inflácia. Podľa údajov ONS vzrástli ceny potravín v júni medziročne o 1,7 % po 2,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia potravinová inflácia od augusta 2024. Najvýraznejšie k tomu prospel vývoj cien cukru, sirupov, džemov, čokolády a cukroviniek. Inflácia sa zmiernila aj pri alkohole a tabakových výrobkoch, a to z 2,4 % v máji na 2,1 %.

Zároveň klesli ceny oblečenia a obuvi a zrýchlil sa pokles cien nábytku a výrobkov do domácnosti. Ceny odevov a obuvi klesli o 0,5 % oproti májovému rastu o 0,2 % a ceny výrobkov do domácnosti zaznamenali pokles o 0,2 % po tom, ako v máji klesli o 0,1 %.

Aj v medzimesačnom porovnaní sa inflácia v júni zmiernila. V máji sa spotrebiteľské ceny oproti aprílu zvýšili o 0,2 %, v júni oproti máju o 0,1 %.
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