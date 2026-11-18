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Inflácia v Británii sa v októbri zrýchlila na ročné maximum
Dôvodom je najmä rast cien pohonných látok v dôsledku pokračujúceho konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Londýn 18. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Británii zrýchlili minulý mesiac tempo rastu, pričom inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za posledný rok. Dôvodom je najmä rast cien pohonných látok v dôsledku pokračujúceho konfliktu na Blízkom východe. Údaje britského štatistického úradu zverejnili agentúra AFP a Reuters a portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Británii minulý mesiac 3,6 %. V porovnaní s medziročným vývojom v septembri to znamená zrýchlenie o 0,1 percentuálneho bodu. Októbrový rast spotrebiteľských cien bol tak najvýraznejší od októbra minulého roka, v ktorom inflácia dosiahla rovnako 3,6 %.
Údaje sú v súlade s odhadmi ekonómov oslovených agentúrou Reuters a lepšie, než v ostatnej prognóze zo začiatku novembra uvádzala britská centrálna banka. Bank of England (BoE) počítala za október so zrýchlením inflácie na 3,7 % a s jej ďalším zrýchľovaním, pričom v 2. kvartáli budúceho roka by podľa banky mala dosiahnuť takmer 5 %.
Pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien sa podpísal najmä vývoj cien pohonných látok a v dôsledku toho rast nákladov na dopravu. Tieto náklady vzrástli v októbri medziročne o 7,5 %, zatiaľ čo v septembri sa zvýšili o 6,6 %.
Najviac ich ovplyvnili ceny motorových palív, ktoré v októbri vzrástli o 33,2 % po 29,8-percentnom raste v septembri. To je najvyššie tempo rastu cien motorových palív od júla 2022.
Naopak, potravinová inflácia sa spomalila. V septembri sa ceny potravín zvýšili o 1,3 %, v októbri o 0,9 %, čo bol najslabší rast od septembra 2021. Zmiernil sa aj rast cien v reštauráciách a hoteloch, konkrétne z 3,8 % v septembri na 3,4 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín, energií, alkoholu a tabakových výrobkov, zotrvala na pôvodnej úrovni 2,8 %. Aj v tomto prípade boli údaje v súlade s odhadmi analytikov.
Na medzimesačnej báze sa inflácia zrýchlila, rovnako ako na medziročnej báze, o 0,1 percentuálneho bodu. Po septembrovom raste o 0,4 % dosiahla v októbri 0,5 %. Výsledky opätovne potvrdili odhad analytikov.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Británii minulý mesiac 3,6 %. V porovnaní s medziročným vývojom v septembri to znamená zrýchlenie o 0,1 percentuálneho bodu. Októbrový rast spotrebiteľských cien bol tak najvýraznejší od októbra minulého roka, v ktorom inflácia dosiahla rovnako 3,6 %.
Údaje sú v súlade s odhadmi ekonómov oslovených agentúrou Reuters a lepšie, než v ostatnej prognóze zo začiatku novembra uvádzala britská centrálna banka. Bank of England (BoE) počítala za október so zrýchlením inflácie na 3,7 % a s jej ďalším zrýchľovaním, pričom v 2. kvartáli budúceho roka by podľa banky mala dosiahnuť takmer 5 %.
Pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien sa podpísal najmä vývoj cien pohonných látok a v dôsledku toho rast nákladov na dopravu. Tieto náklady vzrástli v októbri medziročne o 7,5 %, zatiaľ čo v septembri sa zvýšili o 6,6 %.
Najviac ich ovplyvnili ceny motorových palív, ktoré v októbri vzrástli o 33,2 % po 29,8-percentnom raste v septembri. To je najvyššie tempo rastu cien motorových palív od júla 2022.
Naopak, potravinová inflácia sa spomalila. V septembri sa ceny potravín zvýšili o 1,3 %, v októbri o 0,9 %, čo bol najslabší rast od septembra 2021. Zmiernil sa aj rast cien v reštauráciách a hoteloch, konkrétne z 3,8 % v septembri na 3,4 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín, energií, alkoholu a tabakových výrobkov, zotrvala na pôvodnej úrovni 2,8 %. Aj v tomto prípade boli údaje v súlade s odhadmi analytikov.
Na medzimesačnej báze sa inflácia zrýchlila, rovnako ako na medziročnej báze, o 0,1 percentuálneho bodu. Po septembrovom raste o 0,4 % dosiahla v októbri 0,5 %. Výsledky opätovne potvrdili odhad analytikov.