Inflácia v Británii sa vrátila na 40-ročné maximum, prekročila 10 %

Londýn 19. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Británii zrýchlili v septembri tempo rastu, pričom inflácia sa vrátila na 40-ročné maximum. Výrazne sa pod to podpísali ceny potravín, ktoré vzrástli najprudšie za viac než 42 rokov. Navyše, aj jadrová inflácia vykázala nepriaznivé údaje, keď dosiahla najvyššiu úroveň za tri desaťročia. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Británii v septembri 10,1 % po 9,9-percentnej úrovni v auguste. To znamená návrat na najvyššiu úroveň za 40 rokov, ktorú prvýkrát zaznamenala v júli. Zároveň prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením inflácie na 10 %.



Pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien sa podľa štatistického úradu najviac podpísali ceny potravín a náklady na bývanie. Ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli v septembri medziročne o 14,8 %, čo predstavuje ich najprudší rast od apríla 1980. V auguste vzrástli o 13,4 %. Náklady na bývanie sa zvýšili o 20,2 %, zatiaľ čo v auguste ich rast dosiahol 20 %.



Navyše, nepriaznivo sa vyvíjala aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií, potravín, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Tá dosiahla 6,5 %, najvyššiu úroveň za posledných 30 rokov. Analytici očakávali jadrovú infláciu na úrovni 6,4 %.