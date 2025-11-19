< sekcia Ekonomika
Inflácia v Británii sa zmiernila, ceny potravín však rast zrýchlili
Autor TASR
Londýn 19. novembra (TASR) - Inflácia v Británii sa po troch mesiacoch na rovnakej úrovni v októbri zmiernila, k čomu prispel najmä slabší rast cien energií. Na druhej strane, ostro sledovaná potravinová inflácia sa zrýchlila. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál tradingeconmics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Británii minulý mesiac 3,6 %. Vrátila sa tak na úroveň z júna, po ktorom tri mesiace dosahovala 3,8 %. Pod údaje, ktoré sú v súlade s odhadmi britskej centrálnej banky aj viacerých analytikov, sa podpísali najmä ceny energií, ktoré spomalili tempo rastu. Týka sa to najmä cien plynu. Tie v októbri vzrástli medziročne o 2,1 %, zatiaľ čo v septembri ich rast dosiahol 13 %. Výrazne sa spomalil aj rast cien elektriny. V septembri sa ceny zvýšili o 8 %, v októbri o 2,7 %.
Slabšie tempo rastu vykázali aj ceny v reštauráciách a hoteloch, ako aj ceny služieb. Na druhej strane, pozorne sledované ceny potravín a nealkoholických nápojov rast zrýchlili. Zatiaľ čo v septembri vzrástli medziročne o 4,5 %, v októbri ich rast predstavoval 4,9 %.
Okrem celkovej sa zmiernila aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Dosiahla 3,4 %, čo je najnižšia jadrová inflácia za posledných šesť mesiacov.
