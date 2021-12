Inflácia v Británii sa zrýchlila na 10-ročné maximum

Londýn 15. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli minulý mesiac na najvyššiu úroveň za viac než 10 rokov. Uviedol to v stredu britský štatistický úrad ONS. Najväčší podiel na zrýchlení inflácie mali ceny energií.



Ako ONS informoval, medziročná miera inflácie dosiahla v novembri 5,1 %. V októbri sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 4,2 %. Novembrová miera inflácie je tak najvýraznejšia od septembra 2011, v ktorom sa spotrebiteľské ceny v Británii zvýšili o 5,2 %.



Vývoj inflácie výrazne prekonal aj očakávania ekonómov, Tí počítali so zrýchlením rastu cien na 4,7 %. Navyše, inflácia sa ešte vzdialila od inflačného cieľa britskej centrálnej banky, ktorý je stanovený na 2 %.



Pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien sa do veľkej miery podpísali ceny energií. Jadrová inflácia, teda bez započítania cien energií, potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov, dosiahla v novembri 4 %. V októbri predstavovala 3,4 %.



Nové údaje o vývoji inflácie zvyšujú tlak na britskú centrálnu banku, ktorú vo štvrtok (16. 12.) čaká rozhodovanie o ďalšom nastavení menovej politiky. Analytici predpokladajú, že Bank of England ponechá hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú. Na jednej strane sa zvyšujú spotrebiteľské ceny, na druhej však nastupuje nový variant koronavírusu omikron a s ním obavy z jeho vplyvu na rast ekonomiky.