Inflácia v Británii sa zrýchlila v júli na 1,5-ročné maximum
Najvýraznejšie sa pod vývoj inflácie podpísali náklady na dopravu, ktoré vzrástli o 3,2 %.
Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - Miera inflácie v Británii sa v júli podľa očakávaní zrýchlila, rozsah zrýchlenia bol však výraznejší, než sa čakalo, pričom inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za 1,5 roka. Informovali o tom agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje britského štatistického úradu.
Štatistici v stredu uviedli, že spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli v júli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 3,8 % po júnovom raste o 3,6 %. Miera inflácie tak bola vyššia, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s jej zrýchlením na 3,7 %. Júlová inflácia bola zároveň najvyššia od januára 2024.
Najvýraznejšie sa pod vývoj inflácie podpísali náklady na dopravu, ktoré vzrástli o 3,2 %. Na porovnanie, v júni sa zvýšili medziročne o 1,7 %. V tomto segmente prudko vzrástli najmä ceny leteniek.
Okrem toho sa výraznejšie zvýšili ceny pohonných látok, ako aj ceny v reštauráciách a hoteloch, a tempo rastu sa zrýchlilo aj v prípade cien potravín a nealkoholických nápojov. V júni vzrástli o 4,5 %, v júli o 4,9 %.
Zrýchlila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny energií a potravín. V júni dosiahla 3,7 %, v júli potom predstavovala 3,8 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v júli zvýšili o 0,1 % po 0,3-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade boli výsledky odlišné od očakávaní ekonómov, ktorí počítali s tým, že ceny o 0,1 % klesnú.
