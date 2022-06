Inflácia v Británii sa zrýchlila v máji nad 9 %, nové vyše 40-ročné ma

Londýn 22. júna (TASR) - Rastúce náklady na bývanie, dopravu a vyššie ceny potravín zrýchlili mieru inflácie v Británii minulý mesiac na vyše 9 %, čo predstavuje nové viac ako 40-ročné maximum. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli v máji medziročne o 9,1 % po 9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To predstavuje najvyššiu infláciu od marca 1982. Je to zároveň najvyššia miera inflácie spomedzi štátov G7, pričom podľa ekonómov sa situácia pre spotrebiteľov ešte zhorší.



Britská centrálna banka minulý týždeň uviedla, že inflácia sa bude držať nad 9 % aj v nasledujúcich mesiacoch. V októbri pravdepodobne vzrastie nad 11 %, keďže sa očakáva ďalší rast regulovaných cien energií pre domácnosti.



Náklady na bývanie sa v máji zvýšili o 19,4 %, na dopravu a 13,8 % a výrazný rast zaznamenali ceny potravín a nealkoholických nápojov. V máji sa medziročne zvýšili o 8,7 %, čo je najvyššie tempo rastu od marca 2009.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Británii zvýšili o 0,7 %, dodal štatistický úrad. Rast bol tak mierne rýchlejší, než predpokladali analytici, ktorí počítali so zvýšením cien oproti aprílu o 0,6 %.