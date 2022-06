Inflácia v Británii sa zrýchľuje, rastie dopyt po privátnych značkách

Londýn 21. júna (TASR) - Ceny potravín v Británii rastú najrýchlejšie za viac než 13 rokov, čo sa odráža na zvýšení záujmu spotrebiteľov o privátne značky obchodných reťazcov. Poukázal na to najnovší prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť pre prieskum trhu Kantar. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ceny potravín v Británii sa za posledné štyri týždne do 12. júna zvýšili o 8,3 %. To je najvyššia úroveň inflácie od apríla 2009. Najvýraznejšie rastú ceny mlieka a mliečnych produktov, naopak, klesajú ceny alkoholických nápojov.



Podľa spoločnosti Kantar sa tržby z predaja značkových výrobkov znížili za sledované štyri týždne medziročne o 1 %, naopak, tržby z predaja produktov privátnych značiek vzrástli takmer o 3 %. Ešte prudšie vzrástli tržby z predaja takzvaných výhodných balení, a to o 12 %.



Firma Kantar dodala, že celoročný účet za nákup potravín v Británii by mal tento rok podľa najnovších odhadov vzrásť v priemere o 380 libier (443,16 eura). To je o vyše 100 libier viac, než spoločnosť odhadovala v apríli tohto roka.



(1 EUR = 0,85748 GBP)