Inflácia v Británii zostáva nad hranicou 10 % už siedmy mesiac

Londýn, 19. apríla (TASR) - Tempo rastu inflácie v Spojenom kráľovstve sa minulý mesiac mierne spomalilo, ale udržalo sa nad hranicou 10 %. To je najvyššia miera inflácie v západnej Európe aj napriek agresívnemu zvyšovaniu úrokových sadzieb centrálnej banky Bank of England (BoE). Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Medziročný rast spotrebiteľských cien v Británii sa v marci 2023 spomalil na 10,1 % z februárových 10,4 %, ale prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že klesne na 9,8 %.



Miera inflácie zostala nad hranicou 10 % už siedmy mesiac po sebe a takmer dva roky sa pohybuje vysoko nad dvojpercentným cieľom BoE, čo naznačuje, že by mohla pokračovať vo zvyšovaní nákladov na pôžičky v rámci boja s infláciou.



Motorom rastu inflácie boli v marci ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré stúpli o 19,1 %, najviac od augusta 1977. Tempo ich rastu sa tak zrýchlilo z 18 % vo februári. Aj náklady na bývanie a služby naďalej rástli solídnym tempom (o 26,1 % oproti 26,6 %), pričom inflácia sa spomalila v doprave (na 0,8 % z 2,9 %).



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny energií a potravín, zostala v marci nezmenená na úrovni 6,2 %, čo nie je ďaleko od septembrového rekordného maxima 6,5 %.



BoE minulý mesiac uviedla, že v 2. štvrťroku očakáva "výrazný pokles" inflácie. Vo februári pritom banka predpovedala, že v marci dosiahne miera inflácie 9,2 %.