Inflácia v Británii zrýchlila v júli na 4-mesačné maximum

Londýn 19. augusta (TASR) - Inflácia v Británii zaznamenala v júli nečakané zrýchlenie na 4-mesačné maximum. Prispeli k tomu najmä obchody s odevmi, ktoré po znovuotvorení po ukončení karanténnych opatrení nepristúpili k typickým letných zľavám. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli v júli medziročne o 1 %, čo predstavuje najvyššiu mieru inflácie od marca. Analytici očakávali, že inflácia zotrvá na júnovej úrovni 0,6 %.



Podľa úradu vývoj cien najviac ovplyvnili ceny oblečenia a obuvi. Maloobchodné reťazce v júni a júli zvyčajne ceny odevov znižujú, aby vypredali zásoby a mohli začať prípravy na jeseň. Tento rok však boli letné zľavy mimoriadne nízke.



Mieru inflácie okrem toho ovplyvnili zvýšené ceny služieb či náklady na zdravotnú starostlivosť. Zvýšili sa napríklad ceny v kaderníctvach, ako aj poplatky u zubárov alebo fyzioterapeutov, čo je dôsledok zvýšených nákladov v týchto prevádzkach na ochranné pomôcky.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú nestabilné ceny energií, potravín, alkoholu a tabakových výrobkov, vzrástli o 1,8 % oproti júnovej inflácii na úrovni 1,4 %. To znamená najvyššiu mieru inflácie za posledný rok. Analytici počítali so spomalením jadrovej inflácie na 1,3 %.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny zvýšili v júli o 0,4 %, zatiaľ čo v júni rast dosiahol 0,1 %. Očakávalo sa, že ceny o 0,1 % klesnú.