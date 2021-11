Inflácia v Británii vyskočila na 10-ročné maximum, čaká sa na krok BoE

Londýn 17. novembra (TASR) - Inflácia v Británii vzrástla v októbri takmer na 10-ročné maximum, pod čo sa najväčšou mierou podpísali ceny energií. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS. Najnovšie údaje tak ešte viac posilňujú očakávania, že Bank of England (BoE) už na budúci mesiac pristúpi ako prvá z veľkých centrálnych bánk k zvýšeniu úrokových sadzieb.



Spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli v októbri medziročne o 4,2 % po 3,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu, ktoré je najprudšie od decembra 2011, výrazne prekonalo očakávania BoE aj ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Ako centrálna banka, tak ekonómovia počítali s rastom cien o 3,9 %.



Podľa ONS najvyšší tlak na vývoj spotrebiteľských cien vyvolali ceny energií. Tie zvýšili náklady na bývanie a dopravu.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v Británii zvýšili v októbri o 1,1 %. Aj v tomto prípade sa rast prudko zrýchlil a prekonal očakávania analytikov. V septembri inflácia dosiahla 0,3 %, pričom analytici počítali so zrýchlením ich rastu na 0,8 %.



Očakáva sa, že BoE bude prvou z kľúčových centrálnych bánk, ktoré od nástupu pandémie nového koronavírusu na jar minulého roka pristúpia k zvýšeniu úrokových sadzieb. Stále viac investorov a ekonómov očakáva, že sa tak stane už na najbližšom zasadnutí menového výboru centrálnej banky 16. decembra.



Už začiatkom týždňa guvernér BoE Andrew Bailey uviedol, že inflačné vyhliadky ho "veľmi znepokojujú" a očakávania zvýšenia sadzieb podporili aj najnovšie údaje z pracovného trhu. Nezamestnanosť v Británii klesla v 3. štvrťroku na 4,3 %. To je výraznejší pokles, než sa čakalo, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za viac než rok. To signalizuje, že pracovný trh dokázal zvládnuť ukončenie pandemickej vládnej podpory pracovných miest, čo je jeden z kľúčových faktorov na rozhodnutie BoE o úprave úrokových sadzieb.