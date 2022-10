Inflácia v Bulharsku dosiahla v septembri 24-ročné maximum

Sofia 18. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Bulharsku vzrástli v septembri o takmer pätinu, pričom inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za 24 rokov. Poukázal na to tento týždeň bulharský štatistický úrad. Informoval o tom server RTTNews.



Spotrebiteľské ceny v Bulharsku vzrástli v septembri medziročne o 18,7 % po 17,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Septembrová inflácia je tak najvyššia od mája 1998, v ktorom dosiahla 18,8 %.



Pod zrýchlenie miery inflácie sa podpísali najviac ceny energií, ktoré medziročne vzrástli o 30,6 %. Výrazne rástli aj ceny potravín a nealkoholických nápojov, a to o 25,5 %.



Takmer o pätinu (19,7 %) vzrástli náklady na dopravu a o viac než pätinu sa zvýšili ceny v reštauráciách a hoteloch. V porovnaní so septembrom 2021 vzrástli o 20,7 %.