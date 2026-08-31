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Inflácia v Bulharsku sa v auguste zrýchlila, vrátila sa nad 5 %
Podpísali sa pod to najmä výrazne vyššie náklady na dopravu.
Autor TASR
Sofia 31. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Bulharsku sa v auguste zrýchlili, prvýkrát za tri mesiace, pričom inflácia sa vrátila nad 5-percentnú úroveň. Podpísali sa pod to najmä výrazne vyššie náklady na dopravu. Poukázali na to v pondelok zverejnené predbežné údaje bulharského štatistického úradu. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Bulharsku vzrástli v auguste medziročne o 5,1 % po 4,5-percentnom raste v júli a 5,4-percentnom raste v júni. Dôvodom je najmä vývoj nákladov na dopravu. Tie vzrástli v auguste medziročne o 22,4 %, zatiaľ čo v júli ich rast dosiahol 14,5 %.
O niečo rýchlejšie rástli aj ceny v hoteloch a reštauráciách. V júli sa zvýšili o 9,3 %, tento mesiac o 9,6 %. Mierne zrýchlenie rastu vykázali aj náklady na kultúru a rekreáciu, ako aj ceny alkoholu a tabakových výrobkov.
Naopak, tempo rastu cien potravín a nealkoholických nápojov sa zmiernilo na polovicu. V júli sa tieto ceny zvýšili oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1,2 %, v auguste vzrástli o 0,6 %.
Na medzimesačnej báze sa tempo rastu spotrebiteľských cien v Bulharsku tento mesiac spomalilo, ukázali predbežné údaje štatistikov. Rast dosiahol 0,6 %, o 0,2 percentuálneho bodu menej než v júli.
Spotrebiteľské ceny v Bulharsku vzrástli v auguste medziročne o 5,1 % po 4,5-percentnom raste v júli a 5,4-percentnom raste v júni. Dôvodom je najmä vývoj nákladov na dopravu. Tie vzrástli v auguste medziročne o 22,4 %, zatiaľ čo v júli ich rast dosiahol 14,5 %.
O niečo rýchlejšie rástli aj ceny v hoteloch a reštauráciách. V júli sa zvýšili o 9,3 %, tento mesiac o 9,6 %. Mierne zrýchlenie rastu vykázali aj náklady na kultúru a rekreáciu, ako aj ceny alkoholu a tabakových výrobkov.
Naopak, tempo rastu cien potravín a nealkoholických nápojov sa zmiernilo na polovicu. V júli sa tieto ceny zvýšili oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1,2 %, v auguste vzrástli o 0,6 %.
Na medzimesačnej báze sa tempo rastu spotrebiteľských cien v Bulharsku tento mesiac spomalilo, ukázali predbežné údaje štatistikov. Rast dosiahol 0,6 %, o 0,2 percentuálneho bodu menej než v júli.