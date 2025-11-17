Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inflácia v Bulharsku sa zmiernila, no stále je blízko 2-ročného maxima

Ilustračné foto. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Medziročná miera inflácie dosiahla v októbri 5,3 %. V septembri predstavovala 5,6 %, čo bol najvýraznejší rast spotrebiteľských cien v Bulharsku od októbra 2023.

Autor TASR
Sofia 17. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Bulharsku zmiernili v októbri tempo rastu, inflácia sa však naďalej drží v blízkosti zhruba dvojročného maxima, ktoré zaznamenala v predchádzajúcom mesiaci. Údaje bulharského štatistického úradu zverejnil portál RTTNews.

K spomaleniu inflácie prispel slabší rast nákladov na bývanie a s tým spojených energií. V septembri sa medziročne zvýšili o 8,7 %, v októbri vzrástli o 7,7 %. Okrem toho klesli náklady na zdravotníctvo a mierny pokles zaznamenali ceny oblečenia a obuvi.

V medzimesačnom porovnaní sa však ceny vyvíjali odlišne. Zatiaľ čo v septembri klesli o 0,8 %, v októbri sa o 0,9 % zvýšili.

Vývoj inflácie v balkánskej krajine je v súčasnosti sledovaný viac než zvyčajne. Bulharsko od budúceho roka vstupuje do eurozóny a obyvatelia sa obávajú zvýšenia cien. Rast cien v dôsledku prechodu na euro predpokladá aj prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová, keďže maloobchodníci budú ceny zaokrúhľovať. Tento faktor však podľa nej rýchlo odznie a prínos európskej meny bude omnoho väčší.
