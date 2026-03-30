Inflácia v Bulharsku sa zrýchlila na takmer 4%
Medziročná miera inflácie v Bulharsku dosiahla v marci 3,9 %, ukázal prvý odhad štatistikov.
Autor TASR
Sofia 30. marca (TASR) - Miera inflácie v Bulharsku sa zrýchlila v marci na takmer 4 %. Stále je však jedna z najnižších za ostatný rok, keď miernejší než marcový rast spotrebiteľských cien vykázalo Bulharsko od marca minulého roka iba v štyroch mesiacoch. Predbežné údaje bulharského štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Bulharsku dosiahla v marci 3,9 %, ukázal prvý odhad štatistikov. Vo februári predstavovala 3,3 %, čo bola najnižšia inflácia za ostatný rok. Aj zrýchlenie na takmer 4 % však predstavuje piatu najnižšiu mieru inflácie za posledný rok, keď nižšiu úroveň než v tohtoročnom marci zaznamenalo Bulharsko iba v apríli a máji minulého roka a januári a vo februári tohto roka.
V marci sa zrýchlil rast cien alkoholu, tabakových výrobkov, ako aj nákladov na bývanie a s ním spojených energií. Rýchlejšie rástli aj náklady na kultúru, šport a rekreáciu. Na druhej strane, zmiernil sa rast cien potravín a nealkoholických nápojov, nábytku a výrobkov do domácnosti.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 0,4 %. V tomto prípade sa inflácia zmiernila, keď vo februári dosiahla 0,6 %.
