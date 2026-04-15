Inflácia v Bulharsku sa zrýchlila v marci výraznejšie, než sa uvádzalo
Medziročná miera inflácie dosiahla v Bulharsku minulý mesiac 4,1 %, zatiaľ čo predbežný odhad z 30. marca uvádzal 3,9 %.
Autor TASR
Sofia 15. apríla (TASR) - Inflácia v Bulharsku sa zrýchlila v marci výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad z konca marca. Poukázali na to spresnené údaje bulharského štatistického úradu, ktoré boli zverejnené tento týždeň. Tie ukázali, že inflácia sa zrýchlila na vyše 4 %. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Bulharsku minulý mesiac 4,1 %, zatiaľ čo predbežný odhad z 30. marca uvádzal 3,9 %. Na porovnanie, vo februári sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,3 %. Je to najvyššia inflácia v tomto roku, avšak mimo prvých dvoch mesiacov roka je stále najnižšia od mája 2025.
Vývoj inflácie ovplyvnili najmä náklady v doprave, ktoré vzrástli o 5,8 %, zatiaľ čo vo februári zaznamenali medziročný pokles o 1,9 %. Dôvodom sú rastúce ceny palív v dôsledku vojny na Blízkom východe. Okrem toho sa zrýchlil rast nákladov na bývanie a s tým spojených energií a výraznejšie rástli aj ceny alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
Na druhej strane sa zmiernil rast cien potravín a nealkoholických nápojov. Vo februári tieto ceny vzrástli o 3,9 %, v marci o 3,7 %.
Štatistici revidovali smerom nahor aj rast spotrebiteľských cien na medzimesačnej báze. Pôvodne uvádzali rast o 0,7 %, teraz stanovili medzimesačnú infláciu na 0,9 %. Vo februári sa spotrebiteľské ceny v Bulharsku zvýšili medzimesačne o 0,4 %.
