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Inflácia v Bulharsku v októbri zrýchlila
Navyše rast zaznamenali ceny oblečenia a obuvi, ktoré v septembri medziročne klesli. Rovnaký vývoj vykázali ceny nábytku.
Autor TASR
Sofia 16. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Bulharsku zrýchlili minulý mesiac tempo rastu, nie však do takej miery, ako uvádzal predbežný odhad. Napriek tomu bola inflácia najvyššia za posledných päť mesiacov. Uviedol to v pondelok bulharský štatistický úrad, ktorý zverejnil spresnené údaje. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Bulharsku v októbri 6 %, čo v porovnaní s vývojom v septembri predstavuje zrýchlenie o 0,3 percentuálneho bodu. Inflácia je však miernejšia, než akú uvádzali štatistici v predbežnom odhade zo začiatku novembra. Vtedy stanovili infláciu za október na úrovni 6,1 %. Napriek tomu aj nižšia než pôvodne uvádzaná inflácia je najvyššia od mája tohto roka, v ktorom dosiahla 6,9 %.
Inflácia sa zrýchlila vo väčšine oblastí, od nákladov na dopravu, cez ceny potravín a nealkoholických nápojov, ceny alkoholu a tabakových výrobkov, náklady na vzdelanie či na rekreáciu, šport a kultúru. Miera inflácie sa zrýchlila aj v prípade cien v reštauráciách a hoteloch a výraznejšie než v septembri vzrástli aj náklady na bývanie a zdravotníctvo.
Navyše rast zaznamenali ceny oblečenia a obuvi, ktoré v septembri medziročne klesli. Rovnaký vývoj vykázali ceny nábytku.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Bulharsku vrátili k rastu. Zvýšili sa o 1,2 % po septembrovom poklese o 0,2 %.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Bulharsku v októbri 6 %, čo v porovnaní s vývojom v septembri predstavuje zrýchlenie o 0,3 percentuálneho bodu. Inflácia je však miernejšia, než akú uvádzali štatistici v predbežnom odhade zo začiatku novembra. Vtedy stanovili infláciu za október na úrovni 6,1 %. Napriek tomu aj nižšia než pôvodne uvádzaná inflácia je najvyššia od mája tohto roka, v ktorom dosiahla 6,9 %.
Inflácia sa zrýchlila vo väčšine oblastí, od nákladov na dopravu, cez ceny potravín a nealkoholických nápojov, ceny alkoholu a tabakových výrobkov, náklady na vzdelanie či na rekreáciu, šport a kultúru. Miera inflácie sa zrýchlila aj v prípade cien v reštauráciách a hoteloch a výraznejšie než v septembri vzrástli aj náklady na bývanie a zdravotníctvo.
Navyše rast zaznamenali ceny oblečenia a obuvi, ktoré v septembri medziročne klesli. Rovnaký vývoj vykázali ceny nábytku.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Bulharsku vrátili k rastu. Zvýšili sa o 1,2 % po septembrovom poklese o 0,2 %.