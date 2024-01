Inflácia v Česku sa v decembri spomalila pod 7 %

Praha 11. januára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Česku sa v decembri mierne spomalil a medziročná miera inflácie dosiahla 6,9 %. V porovnaní s novembrom to znamená o 0,4 percentuálneho bodu menej. Za celý minulý rok sa priemerná inflácia spomalila na 10,7 %, bola však tretia najvyššia v histórii Česka. Informoval o tom server novinky.cz, ktorý zverejnil štvrtkové údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



"Priemerná miera inflácie za rok 2023 predstavovala 10,7 %, čo bolo o 4,4 percentuálneho bodu menej, než v roku 2022. Ceny tovarov vzrástli celkovo o 12,1 % a ceny služieb o 8,4 %," uviedla vedúca oddelenia štatistiky spotrebiteľských cien ČSÚ Pavla Šedivá.



V medzimesačnom porovnaní inflácia v Česku v decembri dokonca klesla, a to o 0,4 %. Dôvodom bol najmä pokles cien potravín a nealkoholických nápojov. Ceny ovocia klesli o 5,6 %, údenín o 2,7 %, nealkoholických nápojov o 1,5 % a margarínu a ostatných rastlinných tukov o 6,6 %. Lacnejšie boli aj pohonné látky a oleje, kde ceny klesli o 4,7 %. Z potravín zdraželi napríklad zemiaky, a to o 6,5 %.



V medziročnom porovnaní sa na raste cien najviac podieľali náklady na bývanie, teda nájomné, vodné a stočné, teplo a elektrina. Avšak napríklad ceny plynu klesli o 7,7 %. Mierny pokles nastal aj pri potravinách, konkrétne o 0,3 %.



"Pre ČNB je decembrová inflácia priaznivou správou, ktorá jej umožní aj vo februári znížiť úrokové sadzby o ďalšieho štvrť percentuálneho bodu. O rýchlosti, s akou bude centrálna banka znižovať sadzby, rozhodne až januárová inflácia, ktorá bude odzrkadľovať tradičné preceňovanie na začiatku roka aj rošády so sadzbami DPH," povedal k decembrovým údajom hlavný ekonóm Banky Creditas Petr Dufek.



Podľa neho vzrástli šance, že v januári bude inflácia začínať dvojkou, hlavné slovo v tomto smere však budú mať energetické spoločnosti, ktoré prídu s novými cenníkmi. "Ukáže sa, nakoľko zvýšenie regulovaných cien spojených s dodávkami elektriny a plynu skutočne vykompenzujú zlacnením silovej energie," povedal Dufek.