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Inflácia v Česku sa v júli zrýchlila
Pod to sa najviac podpísali ceny služieb a čiastočne aj ceny potravín a náklady na energie.
Autor TASR
Praha 5. augusta (TASR) - Inflácia v Česku sa minulý mesiac zrýchlila, pod čo sa najviac podpísali ceny služieb a čiastočne aj ceny potravín a náklady na energie. Tie síce pokračovali v poklese, tempo poklesu sa však v obidvoch prípadoch zmiernilo. Uviedol to v stredu Český štatistický úrad, ktorého predbežné údaje zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Českej republike vzrástli v júli medziročne o 1,7 % po júnovom raste na úrovni 1,5 %. Najviac ich ovplyvnili ceny služieb. Tie sa zvýšili o 4,7 % a v porovnaní s vývojom v júni zrýchlili tempo rastu o 0,2 percentuálneho bodu.
Ceny potravín a náklady na energie pokračovali v poklese, avšak miernejším tempom než v júni. Vtedy klesli ceny potravín a nealkoholických nápojov medziročne o 3,4 %, v júli pokles predstavoval 3,1 %. Náklady na energie vrátane cien motorových palív zaznamenali pokles o 0,3 %, zatiaľ čo v júni klesli o 1 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Česku vrátili v júli k rastu. Ten dosiahol 0,6 %, najvýraznejší od marca, zatiaľ čo v júni vykázali ceny pokles o 0,3 %.
Spotrebiteľské ceny v Českej republike vzrástli v júli medziročne o 1,7 % po júnovom raste na úrovni 1,5 %. Najviac ich ovplyvnili ceny služieb. Tie sa zvýšili o 4,7 % a v porovnaní s vývojom v júni zrýchlili tempo rastu o 0,2 percentuálneho bodu.
Ceny potravín a náklady na energie pokračovali v poklese, avšak miernejším tempom než v júni. Vtedy klesli ceny potravín a nealkoholických nápojov medziročne o 3,4 %, v júli pokles predstavoval 3,1 %. Náklady na energie vrátane cien motorových palív zaznamenali pokles o 0,3 %, zatiaľ čo v júni klesli o 1 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Česku vrátili v júli k rastu. Ten dosiahol 0,6 %, najvýraznejší od marca, zatiaľ čo v júni vykázali ceny pokles o 0,3 %.