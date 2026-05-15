Inflácia v Chorvátsku dosiahla v apríli 2,5-ročné maximum
Autor TASR
Záhreb 15. mája (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku vzrástli v apríli medziročne o takmer 6 %. To je výrazné zrýchlenie inflácie, ktorá v marci predstavovala necelých 5 %. Zároveň je to najvyššia inflácia za 2,5 roka. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil spresnené údaje chorvátskeho štatistického úradu. Tie potvrdili predbežný odhad.
Medziročná miera inflácie v Chorvátsku dosiahla minulý mesiac 5,8 % po 4,8-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Štatistici tak potvrdili predbežný odhad z konca apríla, ktorý zároveň predstavuje najvyššiu mieru inflácie v krajine od októbra 2023.
Za zrýchlením inflácie je najmä výraznejší rast nákladov na dopravu a potom na bývanie a s tým spojené energie. V prvom prípade náklady vzrástli o 13,1 % po marcovom raste o 7 % a v druhom sa zvýšili o 12,1 % po marcovom raste o 11,1 %. Rýchlejšie rástli aj ceny alkoholu a tabakových výrobkov, ceny v hoteloch a reštauráciách, ako aj náklady na zdravotnú starostlivosť.
Navyše, po predchádzajúcom poklese sa zvýšili ceny domácich spotrebičov a nábytku. Výraznejšiemu zrýchleniu inflácie zabránil prudší pokles cien oblečenia a obuvi než v marci a o niečo výraznejší pokles nákladov na vzdelanie.
Inflácia v Chorvátsku sa zrýchlila aj v medzimesačnom porovnaní. V apríli sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,6 %, v marci zaznamenali rast o 1,4 %.
