Inflácia v Chorvátsku sa udržala na 4 %
Dôvodom bol najmä rast nákladov na energie.
Autor TASR
Záhreb 16. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku vzrástli v auguste o viac než 4 %. Inflácia sa tak udržala na najvyššej úrovni za zhruba 1,5 roka. Uviedol to v týchto dňoch chorvátsky štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežné údaje. Dôvodom bol najmä rast nákladov na energie. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Chorvátsku minulý mesiac 4,1 %, uviedli štatistici, ktorí potvrdili predbežný odhad zo začiatku septembra. Tempo rastu spotrebiteľských cien bolo rovnaké ako v júli, pričom táto úroveň inflácie je najvyššia od marca minulého roka. Vyššiu infláciu než 4,1-percentnú zaznamenali Chorváti v decembri 2023, keď dosiahla 4,5 %.
Najvýraznejšie sa pod vývoj inflácie podpísali náklady na energie, najmä ceny elektriny a plynu. Tie vzrástli o 8,1 % po júlovom raste o 6 %.
Inflácia sa zrýchlila aj v prípade alkoholu a tabakových výrobkov, naopak, v prípade potravín a nealkoholických nápojov sa spomalila. Zatiaľ čo v júli tieto ceny vzrástli o 6,9 %, v auguste rast dosiahol 6,3 %. Okrem toho, ceny oblečenia a obuvi pokračovali v poklese.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zvýšili v auguste o 0,1 %. Bola to najnižšia medzimesačná inflácia za posledných šesť mesiacov.
