Inflácia v Chorvátsku sa udržala na najvyššej úrovni za asi 1,5 roka

Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zvýšili o 0,1 %.

Autor TASR
Záhreb 3. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku pokračovali v auguste v stabilnom raste. To znamená, že inflácia sa naďalej drží na najvyššej úrovni za približne 1,5 roka. Poukázali na to predbežné údaje chorvátskeho štatistického úradu, ktoré zverejnil portál RTTNews.

Medziročná miera inflácie v Chorvátsku dosiahla minulý mesiac 4,1 %. To je rovnaká inflácia ako v júli, v ktorom tak zaznamenala najvyššiu úroveň od marca minulého roka.

Infláciu opätovne potiahol rast cien služieb a potravín. Ceny služieb sa medziročne zvýšili o 6,4 % a ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov vzrástli o 6,2 %. Rast zaznamenali aj ceny energií, aj keď miernejší. Zvýšili sa o 2,5 %.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zvýšili o 0,1 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď v júli oproti júnu vzrástli o 0,4 %.
