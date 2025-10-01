< sekcia Ekonomika
Inflácia v Chorvátsku sa zrýchlila na takmer dvojročné maximum
Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku vzrástli v septembri medziročne o 4,2 %.
Autor TASR
Záhreb 1. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zaznamenali v septembri zrýchlenie rastu, pričom jeho tempo dosiahlo najvyššiu úroveň za takmer dva roky. V stredu zverejnené predbežné údaje chorvátskeho štatistického úradu priniesol portál RTTNews.
Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku vzrástli v septembri medziročne o 4,2 % po raste o 4,1 % v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Septembrová miera inflácie tak bola najvyššia od decembra 2023, v ktorom dosiahla 4,5 %.
Za zrýchlením inflácie sú najmä ceny služieb. Tie sa medziročne zvýšili o 6 %. Výrazne vzrástli aj ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Rast v tejto oblasti dosiahol 5,6 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zvýšili o 0,4 %. Tempo rastu sa tak výrazne zrýchlilo, keď v auguste sa spotrebiteľské ceny oproti júlu zvýšili o 0,1 %.
