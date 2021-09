Inflácia v Číne sa spomalila, dosiahla najnižšiu úroveň od marca

Peking 9. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne pokračovali v auguste v raste, šiesty mesiac po sebe, tempo rastu sa však nečakane spomalilo. Podpísal sa pod to výraznejší pokles cien potravín.



Ako vo štvrtok zverejnil čínsky štatistický úrad, spotrebiteľské ceny vzrástli v auguste medziročne o 0,8 % po 1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Vývoj prekvapil trhy, keďže analytici očakávali, že tempo rastu bude pokračovať na júlovej úrovni. Bol to najslabší rast cien od marca tohto roka, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,4 %.



Augustový vývoj výrazne ovplyvnili ceny potravín, ktoré zrýchlili tempo poklesu. Dôvodom bol najmä výraznejší pokles cien bravčového mäsa. Ceny nepotravinových produktov pokračovali v raste, tempo rastu sa však spomalilo z 2,1 % v júli na 1,9 %. Miernejší rast zaznamenali náklady na dopravu, naopak, o niečo výraznejšie rástli ceny oblečenia a vyššie než v júli boli aj náklady na kultúru a vzdelanie.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny v auguste zvýšili iba o 0,1 %. V porovnaní s júlom tak spomalili tempo rastu (vzrástli o 0,3 %) a výrazne zaostali za odhadmi analytikov. Tí počítali so zrýchlením inflácie na 0,5 %.