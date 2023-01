Inflácia v Číne sa v decembri zrýchlila, ovplyvnili ju najmä potraviny

Peking 12. januára (TASR) - Čína zaznamenala v poslednom mesiaci minulého roka zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien, napriek tomu, že dopyt v dôsledku obmedzenej ekonomickej aktivity kolísal. Vývoj inflácie v závere roka ovplyvnili najmä ceny potravín. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny v Číne vzrástli v decembri oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1,8 % po 1,6-percentnom raste v novembri. Údaje tak potvrdili odhad analytikov.



Dôvodom bol najmä vývoj cien potravín. Tie sa v decembri zvýšili medziročne o 4,8 %, zatiaľ čo v novembri ich rast predstavoval 3,7 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín a energií, dosiahla v závere roka 0,7 %. V porovnaní s novembrom sa síce tiež zrýchlila, avšak iba mierne, keď v novembri predstavovala 0,6 %.



Za celý rok 2022 dosiahla miera inflácie v Číne 2 %. Ceny tak rástli výrazne miernejšie, než predpokladala vláda, ktorá si za cieľ stanovila infláciu na úrovni 3 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v decembri stagnovali, dodal štatistický úrad. Prekonali tak očakávania analytikov, ktorí počítali so zmiernením pôvodného poklesu z mesiaca november. V novembri klesli ceny v porovnaní s októbrom o 0,2 %, za december sa očakával pokles o 0,1 %.



Štatistický úrad zároveň zverejnil údaje o vývoji cien výrobcov. Ako informoval, ceny producentov klesli v decembri tretí mesiac po sebe, tempo poklesu sa však spomalilo, aj keď nie do takej miery, ako sa čakalo.



Ceny čínskych priemyselných výrobcov klesli v decembri medziročne o 0,7 % po 1,3-percentnom poklese v novembri. Analytici oslovení agentúrou Reuters však počítali so spomalením tempa poklesu až na 0,1 %. Za rok 2022 sa ceny producentov zvýšili o 4,1 %.