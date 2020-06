Inflácia v Číne v máji dosiahla 14-mesačné minimum

Peking 10. júna (TASR) - Inflácia v Číne sa minulý mesiac spomalila výraznejšie, než sa očakávalo, pričom dosiahla 14-mesačné minimum. Uviedol to v stredu čínsky štatistický úrad.



Medziročná miera inflácie dosiahla v máji 2,4 %, zatiaľ čo v apríli vzrástli spotrebiteľské ceny o 3,3 %. Miera inflácie sa v Číne spomaľuje od februára, pričom májová úroveň bola najnižšia od marca minulého roka.



Májový výsledok zaostal aj za očakávaniami ekonómov. Tí počítali s rastom spotrebiteľských cien o 2,7 %.



Pod údaje za minulý mesiac sa veľkou mierou podpísal vývoj cien potravín. Tie síce vzrástli, tempo rastu sa však spomalilo. Zatiaľ čo v apríli sa zvýšili o 14,8 %, v máji rast dosiahol 10,6 %. V rámci cien potravín vývoj najviac určovali ceny bravčového mäsa. Tie sa zvýšili o 81,7 %.



Ceny nepotravinových produktov pokračovali v máji v miernom raste. Zvýšili sa o 0,4 %, čo je rovnaké tempo ako v predchádzajúcom mesiaci.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, zotrvala v máji na aprílovej úrovni. To znamená, že jadrové spotrebiteľské ceny opäť vzrástli o 1,1 %.



Medzimesačne spotrebiteľské ceny v Číne pokračovali v máji v poklese, pričom tempo poklesu sa čiastočne zmiernilo. Po 0,9-percentnom poklese v apríli klesli spotrebiteľské ceny v máji o 0,8 %. Napriek tomu bolo tempo poklesu výraznejšie, než čakali analytici. Tí počítali so spomalením poklesu na 0,5 %.