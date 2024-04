Inflácia v Číne sa v marci prudko spomalila, ceny výrobcov opäť klesli

Peking 11. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne pokračovali v marci v raste, druhý mesiac po sebe po tom, ako predtým štyri mesiace v rade klesali. Tempo ich rastu však bolo minimálne, navyše, ceny priemyselných výrobcov opäť klesli, čo zvyšuje tlak na čínsku vládu, aby zvážila ďalšie stimuly na podporu spotreby. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálov RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje čínskeho štatistického úradu.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Číne v marci 0,1 % po februárovej úrovni 0,7 %. Februárový výsledok predstavoval prvý rast spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike sveta od septembra minulého roka.



Rast cien v marci bol zároveň výrazne slabší, než očakávali analytici. Tí počítali so zmiernením inflácie iba na 0,4 %.



Pod výrazné spomalenie rastu spotrebiteľských cien sa podpísalo ukončenie vplyvu osláv Nového lunárneho roka. Náklady na dopravu klesli ešte výraznejšie než vo februári a rovnako sa situácia vyvíjala aj v prípade cien potravín. Tie sa po februárovom poklese o 0,9 % znížili v marci o 2,7 %. Ceny potravín do veľkej miery ovplyvnili ceny bravčového mäsa a zeleniny, ktoré po februárovom raste zaznamenali pokles.



Čínsky štatistický úrad okrem toho zverejnil vo štvrtok aj vývoj cien priemyselných výrobcov. Tie v marci pokračovali v poklese, 18. mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa ešte zrýchlilo. Zatiaľ čo vo februári klesli medziročne o 2,7 %, v marci pokles dosiahol 2,8 %. Je to najvýraznejší pokles cien producentov od novembra minulého roka, čo na vládu zvyšuje tlak, aby pristúpila k ďalším stimulom na podporu dopytu.