Inflácia v Číne sa v marci spomalila na 1,5-ročné minimum

Peking 11. apríla (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Číne sa minulý mesiac opäť spomalil, pričom dosiahol najnižšie tempo za 1,5 roka. Vývoj inflácie naďalej ovplyvňuje slabší dopyt, čo vláde signalizuje, že by mala pristúpiť k ďalším opatreniam na podporu ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje čínskeho štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny v najväčšej ázijskej ekonomike vzrástli v marci medziročne o 0,7 %, čo je najslabšie tempo rastu od septembra 2021. Vo februári dosiahla inflácia v Číne 1 % a s touto úrovňou počítali aj analytici. Na rozdiel od výrazného rastu cien vo svete sa inflácia v Číne drží na nízkej hodnote a analytici nevylučujú, že by sa v tomto roku mohla spomaliť výrazne pod hodnotu vládneho cieľa.



Vývoj celkovej inflácie do veľkej miery ovplyvnili ceny potravín, ktorých rast bol najslabší za 10 mesiacov. Vzrástli o 2,4 % oproti 2,6-percentnému rastu vo februári.



V medzimesačnom porovnaní ceny potravín v krajine klesli v marci o 1,4 %. To sa odrazilo aj na celkovom medzimesačnom vývoji spotrebiteľských cien. Po poklese o 0,5 % vo februári klesli aj v marci, a to o 0,3 %. Analytici pritom očakávali stagnáciu.



Čínski štatistici zverejnili v utorok aj údaje o vývoji cien priemyselných výrobcov. Tie sa v marci medziročne znížili o 2,5 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od júna 2020. Vo februári klesli o 1,4 %.