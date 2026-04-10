Inflácia v Číne sa v marci spomalila, výraznejšie, než sa očakávalo
Spotrebiteľské ceny v Číne rastú už šesť mesiacov v rade.
Autor TASR
Peking 10. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne rastú už šesť mesiacov v rade, inflácia sa však v marci spomalila, pričom rozsah spomalenia bol výraznejší, než sa očakávalo. Na druhej strane, je to stále druhá najvyššia inflácia za toto obdobie, keď ju prekonal iba február, v ktorom miera inflácie dosiahla najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Informoval o tom v piatok čínsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili agentúra AFP a portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Číne dosiahla v marci 1 % oproti februárovej úrovni 1,3 %, čo bola najvyššia inflácia v Číne od januára 2023. Marcové tempo rastu cien bolo miernejšie, než očakávali analytici, ktorí počítali so spomalením inflácie iba na 1,2 %. Bolo však druhé najvyššie od októbra, v ktorom spotrebiteľské ceny v Číne začali opäť rásť.
Vývoj spotrebiteľských cien ovplyvnili najmä ceny potravín, ktoré prudko spomalili tempo rastu. Zatiaľ čo vo februári vzrástli medziročne o 1,7 %, v marci to bolo iba o 0,3 %.
Výrazné spomalenie zaznamenala jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií. Jadrová inflácia dosiahla 1,1 %, zatiaľ čo vo februári predstavovala 1,8 %, čo bol najvýraznejší rast jadrových spotrebiteľských cien od marca 2019.
V medzimesačnom porovnaní vykázali spotrebiteľské ceny v Číne v marci pokles, prvý od novembra minulého roka. Po februárovom raste o 1 % klesli o 0,7 %. Aj v tomto prípade výsledok prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom o 0,2 %.
