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Inflácia v Číne sa v októbri zmiernila
Najvýraznejšie vývoj inflácie ovplyvnili ceny potravín, ktoré klesli siedmy mesiac v rade a najvýraznejšie za uplynulý rok.
Autor TASR/TERAZ.sk
Peking 9. novembra (TASR/Teraz.sk) - Inflácia v Číne sa v októbri zmiernila na najnižšiu úroveň za tri mesiace, pričom tempo rastu spotrebiteľských cien bolo slabšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Najvýraznejšie vývoj inflácie ovplyvnili ceny potravín, ktoré klesli siedmy mesiac v rade a najvýraznejšie za ostatný rok. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.
Medziročná miera inflácie v druhej najväčšej ekonomike sveta dosiahla v októbri 0,7 % oproti 0,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Októbrová inflácia je najnižšia od júla tohto roka, v ktorom dosiahla 0,5 %. Od daného mesiaca sa inflácia v Číne drží pod hranicou 1 %, ktorú predtým zaznamenala v januári tohto roka, keď dosiahla 0,2 %. Následne päť mesiacov v rade dosahovala minimálne 1 %.
Za zmiernením inflácie, ktorá bola nižšia aj v porovnaní s odhadmi ekonómov (počítali s jej zmiernením na 0,8 %), sú najmä ceny potravín. Tie klesajú od apríla, pričom v októbri zrýchlili tempo poklesu o viac než celý percentuálny bod. V septembri klesli o 1,7 %, v októbri o 2,9 %. Dôvodom sú vysoké zásoby bravčového mäsa, ktoré tlačia jeho ceny nadol, ako aj pokračujúci slabý dopyt.
Ceny nepotravinových produktov pokračovali zasa v stabilnom raste. Ako v septembri, tak aj v októbri sa zvýšili o 1,5 %. Na jednej strane sa zrýchlili náklady na dopravu, na druhej sa však zmiernili ceny oblečenia a náklady na zdravotné zabezpečenie.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, sa v októbri spomalila na 0,8 %. To je najnižšia jadrová inflácia v Číne za deväť mesiacov. V septembri aj v auguste dosiahla 1 %.
V medzimesačnom porovnaní sa vývoj spotrebiteľských cien v Číne nemenil. V októbri sa zvýšili o 0,2 %, rovnako ako v septembri. Októbrový medzimesačný vývoj cien zároveň potvrdil očakávania analytikov.
Medziročná miera inflácie v druhej najväčšej ekonomike sveta dosiahla v októbri 0,7 % oproti 0,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Októbrová inflácia je najnižšia od júla tohto roka, v ktorom dosiahla 0,5 %. Od daného mesiaca sa inflácia v Číne drží pod hranicou 1 %, ktorú predtým zaznamenala v januári tohto roka, keď dosiahla 0,2 %. Následne päť mesiacov v rade dosahovala minimálne 1 %.
Za zmiernením inflácie, ktorá bola nižšia aj v porovnaní s odhadmi ekonómov (počítali s jej zmiernením na 0,8 %), sú najmä ceny potravín. Tie klesajú od apríla, pričom v októbri zrýchlili tempo poklesu o viac než celý percentuálny bod. V septembri klesli o 1,7 %, v októbri o 2,9 %. Dôvodom sú vysoké zásoby bravčového mäsa, ktoré tlačia jeho ceny nadol, ako aj pokračujúci slabý dopyt.
Ceny nepotravinových produktov pokračovali zasa v stabilnom raste. Ako v septembri, tak aj v októbri sa zvýšili o 1,5 %. Na jednej strane sa zrýchlili náklady na dopravu, na druhej sa však zmiernili ceny oblečenia a náklady na zdravotné zabezpečenie.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, sa v októbri spomalila na 0,8 %. To je najnižšia jadrová inflácia v Číne za deväť mesiacov. V septembri aj v auguste dosiahla 1 %.
V medzimesačnom porovnaní sa vývoj spotrebiteľských cien v Číne nemenil. V októbri sa zvýšili o 0,2 %, rovnako ako v septembri. Októbrový medzimesačný vývoj cien zároveň potvrdil očakávania analytikov.