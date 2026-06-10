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Inflácia v Číne v máji stagnovala, ale rast výrobných cien sa zrýchlil
Medziročná inflácia spotrebiteľských cien v Číne bola v máji mierne slabšia, ako prognózovali analytici, ktorí očakávali, že bude na úrovni 1,3 %.
Autor TASR
Peking 10. júna (TASR) - Tempo medziročnej inflácie v Číne sa v máji nezmenilo. Celková hladina spotrebiteľských cien sa medziročne, rovnako ako v apríli, zvýšila o 1,2 %. Rast cien čínskych výrobcov sa však zrýchlil. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medziročná inflácia spotrebiteľských cien v Číne bola v máji mierne slabšia, ako prognózovali analytici, ktorí očakávali, že bude na úrovni 1,3 %. Májová jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, sa spomalila na 1,1 % z aprílových 1,2 %. Medzimesačne sa čínske spotrebiteľské ceny o 0,1 % znížili. Ekonómovia však predpovedali ešte výraznejší pokles, a to o 0,2 %.
Ďalšia správa čínskeho štatistického úradu ukázala, že ceny výrobcov v krajine v máji stúpli o 3,9 %. Tempo ich rastu sa tak zrýchlilo z úrovne 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Májový rast čínskych výrobných cien bol v súlade s očakávaniami.
Medziročná inflácia spotrebiteľských cien v Číne bola v máji mierne slabšia, ako prognózovali analytici, ktorí očakávali, že bude na úrovni 1,3 %. Májová jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, sa spomalila na 1,1 % z aprílových 1,2 %. Medzimesačne sa čínske spotrebiteľské ceny o 0,1 % znížili. Ekonómovia však predpovedali ešte výraznejší pokles, a to o 0,2 %.
Ďalšia správa čínskeho štatistického úradu ukázala, že ceny výrobcov v krajine v máji stúpli o 3,9 %. Tempo ich rastu sa tak zrýchlilo z úrovne 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Májový rast čínskych výrobných cien bol v súlade s očakávaniami.