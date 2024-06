Inflácia v Číne zostala v máji nízka a výrobné ceny klesli

Peking 12. júna (TASR) - Rast inflácie v Číne bol aj v máji len mierny a zaostal za prognózami ekonómov, keďže spotreba je v dôsledku neistého zotavovania hospodárstva naďalej slabá. A výrobné ceny opäť klesli. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil Národný štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Čínski lídri sa pritom snažia znovu naštartovať rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky, no podľa analytikov je potrebné urobiť viac pre zvýšenie dopytu.



Index spotrebiteľských cien v Číne v máji 2024 vzrástol medziročne o 0,3 %, rovnako ako v apríli. Zostal pritom kladný už štvrtý mesiac po sebe, analytici však počítali s jeho zvýšením o 0,4 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny znížili o 0,1 %, zatiaľ čo analytici očakávali, že budú stagnovať po náraste o 0,1 % v apríli.



Štatistický úrad v separátnej správe uviedol tiež, že výrobné ceny v Číne v máji 2024 klesli o 1,4 %. Tempo ich poklesu sa spomalilo z aprílových 2,5 % a bolo o niečo menšie ako 1,5 %, ktoré predpovedali analytici.



Čínski lídri sa snažia podporiť spotrebiteľské výdavky, keďže ekonomické protivetry, ako je rastúci dlh v sektore nehnuteľností a nezamestnanosť mladých ľudí, naďalej brzdia hospodársky rast.



Zlepšenie vývoja výrobných cien je podľa analytikov do značnej miery poháňané cenami komodít, ako je meď a zlato, a nie odrazom domáceho dopytu. Nedávne opatrenia úradov na zmiernenie tlaku na sektor nehnuteľností sú "krokom správnym smerom", ale na efektívnejšie zvýšenie domáceho dopytu je potrebná komplexnejšia a proaktívnejšia politika.