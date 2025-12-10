< sekcia Ekonomika
Inflácia v Číne zrýchlila v novembri takmer na dvojročné maximum
Poukázali na to v stredu zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu.
Autor TASR
Peking 10. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne zrýchlili v novembri tempo rastu na viac než trojnásobok a inflácia v Číne dosiahla najvyššiu úroveň takmer za dva roky. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Číne dosiahla v minulom mesiaci 0,7 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu od februára 2024. Na porovnanie, v októbri dosiahla 0,2 %. Podpísal sa pod to najmä vývoj cien potravín, kde ceny vzrástli prvýkrát za 10 mesiacov, najmä v dôsledku rastu cien čerstvého ovocia a zeleniny. Tempo rastu dosiahlo 0,2 %, zatiaľ čo v októbri ceny potravín klesli medziročne o 2,9 %.
Okrem toho sa mierne zrýchlila nepotravinová inflácia. Výraznejšie než v októbri rástli ceny oblečenia aj náklady na zdravotnú starostlivosť.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, zaznamenala v novembri 1,2 %. To je rovnaká úroveň inflácie ako v októbri a zároveň najvyššia od jari 2024.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v najväčšej ázijskej ekonomike v novembri klesli o 0,1 % a zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí počítali s ich rastom, a to v rovnakej miere ako v októbri, keď vzrástli o 0,2 %. Znamená to prvý medzimesačný pokles spotrebiteľských cien v Číne za päť mesiacov.
Druhá správa štatistikov však poukázala na pokračovanie medziročného poklesu cien výrobcov, pričom tempo poklesu sa ešte zrýchlilo. V októbri klesli ceny producentov o 2,1 %, v novembri o 2,2 %.
Ceny výrobcov tak pokračovali v poklese už 38. mesiac v rade a výraznejšom, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali so spomalením poklesu na 2 %.
