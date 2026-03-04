< sekcia Ekonomika
Inflácia v ČR sa oslabila na najnižšiu úroveň za viac ako deväť rokov
Februárová inflácia v krajine bola najslabšia od októbra 2016, keď ceny medziročne vzrástli iba o 0,8 %.
Autor TASR
Praha 4. marca (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien v Českej republike sa vo februári nečakane zmiernil na najnižšiu úroveň za viac ako deväť rokov. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v stredu zverejnil Český štatistický úrad. Spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 1,4 % po tom, ako v januári stúpli o 1,6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ekonómovia očakávali, že tempo medziročnej inflácie v Česku sa nezmení a zostane na úrovni 1,6 %. Februárová inflácia v krajine bola najslabšia od októbra 2016, keď ceny medziročne vzrástli iba o 0,8 %.
Medziročný rast cien potravín, alkoholu a tabaku sa minulý mesiac spomalil na 0,4 % z januárových 1,3 %. Inflácia v segmente služieb sa spomalila na 4,5 % z januárovej úrovne 4,7 %. Pokles cien energií sa však zmiernil. Vo februári boli medziročne nižšie o 7,8 % po tom, ako v januári oproti rovnakému mesiacu vlaňajška klesli o 7,9 %.
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny oslabili o 0,1 %. Analytici očakávali, že sa o 0,1 % zvýšia.
