Inflácia v ČR vyskočila na takmer 10 %, najviac za vyše 23 rokov

Praha 14. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Česku vzrástli v januári medziročne o takmer 10 %, čo znamená najvyššiu mieru inflácie za viac než 23 rokov. Uviedol to v pondelok Český štatistický úrad (ČSÚ). Januárovú infláciu ovplyvnili najmä ceny energií, potravín a náklady na dopravu.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Česku podľa najnovších údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) v januári 9,9 % po 6,6-percentnej úrovni v poslednom mesiaci minulého roka. To znamená najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od júla 1998. TASR o tom informuje na základe údajov serveru tradingeconomics. Výsledok prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením spotrebiteľských cien v januári na 9,3 %.



Aj v medzimesačnom porovnaní sa rast spotrebiteľských cien v januári prudko zrýchlil, pričom dosiahol rekordnú úroveň. Ako informoval ČSÚ, spotrebiteľské ceny sa v januári oproti decembru zvýšili o 4,4 %, zatiaľ čo v decembri v porovnaní s novembrom vzrástli o 0,4 %.



Januárový medzimesačný rast cien bol tak najvýraznejší od vzniku samostatnej Českej republiky v roku 1993. Trhy síce očakávali prudké zrýchlenie rastu, počítali však s tým, že ceny sa zvýšia o 3,9 %.