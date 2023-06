Inflácia v Dánsku dosiahla najnižšiu úroveň za takmer dva roky

Kodaň 12. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Dánsku sa v máji zmiernili siedmy mesiac v rade, pričom inflácia dosiahla takmer dvojročné minimum. Výrazne sa pod to podpísal pokles nákladov na bývanie aj na dopravu, ako aj spomalenie rastu cien potravín. Uviedol to v pondelok dánsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Dánsku v máji 2,9 % oproti 5,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Májový rast spotrebiteľských cien bol tak najnižší od septembra 2021, v ktorom inflácia predstavovala 2,2 %.



Na vývoj cien mali výrazný vplyv náklady spojené s bývaním, ktoré klesli o 1,6 % po dvojpercentnom raste v predchádzajúcom mesiaci, ako aj náklady na dopravu. Tie klesli o 1 %, pričom v apríli vzrástli o 2,6 %. Lepšie sa vyvíjali aj ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie síce opäť vzrástli, rast na úrovni 10,6 % bol však najmiernejší za posledných 12 mesiacov. V predchádzajúcom mesiaci sa ceny potravín medziročne zvýšili o 13,1 %.



Výrazné zmiernenie zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Zatiaľ čo v apríli dosiahla 6,1 %, v máji sa jadrové spotrebiteľské ceny zvýšili o 5 %. To je najnižšia jadrová inflácia za 11 mesiacov.