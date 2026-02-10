< sekcia Ekonomika
Inflácia v Dánsku klesla pod 1 %
Zároveň dosiahla najnižšiu úroveň za takmer dva roky.
Autor TASR
Kodaň 10. februára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Dánsku sa na začiatku tohto roka prudko spomalil. Po takmer dvojpercentnej úrovni v poslednom mesiaci roka 2025 dosiahla inflácia v januári tohto roka menej než 1 % a zároveň najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Údaje dánskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Dánsku v januári 0,8 % oproti decembrovej hodnote 1,9 %. Januárový rast spotrebiteľských cien je zároveň najslabší od apríla 2024, keď miera inflácie dosiahla 0,7 %.
K zmierneniu inflácie na takmer dvojročné minimum prispel najmä vývoj nákladov v oblasti bývania a s tým spojených energií. Ceny v tejto oblasti klesli v januári medziročne o 0,2 %, zatiaľ čo v decembri o 1,2 % vzrástli. Pokles zaznamenali aj náklady na dopravu, navyše sa spomalil rast cien v reštauráciách a hoteloch.
Naopak, zrýchlil sa rast cien potravín a nealkoholických nápojov. V decembri sa ceny v tomto segmente zvýšili o 3,6 %, v januári o 3,8 %.
Spomalenie zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny čerstvých potravín a energií. Po tom, ako v decembri vykázala 2,3 %, na začiatku tohto roka dosiahla 1,9 %.
Na medzimesačnej báze pokračovali spotrebiteľské ceny v Dánsku v poklese, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Zatiaľ čo v decembri klesli 0,4 %, v januári oproti decembru to bolo o 0,6 %.
