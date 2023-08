Inflácia v Dánsku sa v júli zrýchlila prvýkrát za deväť mesiacov

Kodaň 13. augusta (TASR) - Po tom, ako inflácia v Dánsku zaznamenala v júni najnižšiu úroveň za takmer dva roky, sa minulý mesiac zrýchlila prvýkrát za deväť mesiacov. Pod obrat sa do veľkej miery podpísalo výrazné zvýšenie cien za kultúru a rekreáciu. Poukázali na to predbežné údaje dánskeho štatistického úradu, ktoré zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Dánsku vzrástli v júli medziročne o 3,1 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenali rast o 2,5 %, čo predstavovalo najnižšiu mieru inflácie od septembra 2021. Júlové zrýchlenie inflácie bolo zasa prvé od októbra minulého roka, v ktorom miera inflácie dosiahla 10,1 %, najvyššiu úroveň od novembra 1982.



Najvýraznejšie sa zrýchlil rast nákladov na kultúru a rekreáciu. Zatiaľ čo v júni rástli ceny v tejto oblasti o 4,5 %, v júli ich rast zrýchlil na 7,2 %. Zrýchlil sa aj rast cien v oblasti telekomunikácií. Navyše zmiernil sa pokles nákladov na bývanie a energie, ako aj na dopravu.



Zrýchlenie zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. V júli dosiahla 5,3 % oproti júnovej úrovni 4,9 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili v júli o 1,8 %. Oproti vývoju v júni je to šesťnásobne vyšší rast, pričom tempo rastu bolo najvyššie minimálne od roku 2000.