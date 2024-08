Inflácia v domácnostiach zamestnancov a u nízkopríjmových stúpla

Bratislava 26. augusta (TASR) - Infláciu v júli pocítili domácnosti zamestnancov i nízkopríjmové domácnosti. Index rastu cien u týchto skupín bol v júli 2,7 %. V domácnostiach dôchodcov bola inflácia nižšia, na úrovni 1,9 %. Ceny na Slovensku v júli medziročne vzrástli o 2,6 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktoré zverejnil v pondelok.



Najväčší vplyv na výsledné indexy inflácie pre jednotlivé sociálne skupiny v porovnaní s priemerom malo predovšetkým vyššie tempo rastu cien potravín a nealko nápojov. Negatívne vývoj indexov v júli ovplyvnilo tiež zvýšenie cien rekreácie a kultúry, najmä dovolenkových zájazdov. Na zvýšenie inflácie u vybraných sociálnych skupín mali vplyv aj drahšie poštové a telekomunikačné služby či drahšie lieky. "Ich zvýšenie pocítili najmä domácnosti dôchodcov, v ktorých tvoria väčší podiel celkových výdavkov než v ostatných typoch domácností," zhodnotil ŠÚ SR.



Rast cien sa mierne zdynamizoval aj pri bývaní a energiách. K tomu prispeli vyššie ceny za odvoz odpadu. Domácnosti tiež pocítili rast priemerných cien v doprave, ktoré ovplyvnili vyššie ceny pohonných látok a dopravných služieb. V júli medziročne vzrástli aj ceny finančných služieb pôst a bánk. "Miera inflácie pre tri špecifické sociálne skupiny má mierne iné hodnoty, vyplýva to z inej štruktúry výdavkov týchto domácností v rámci spotrebného koša," priblížil ŠÚ SR.



V súhrne za sedem mesiacov roku 2024 sa spotrebiteľské ceny v rámci SR medziročne zvýšili o 2,6 %, v domácnostiach zamestnancov to bolo o 2,8 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 2,6 % a v domácnostiach dôchodcov o 2 %.