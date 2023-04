Inflácia v Egypte dosiahla takmer 33 %, priblížila sa k rekordu

Káhira 10. apríla (TASR) - Inflácia v Egypte zrýchlila minulý mesiac na takmer 33 % a dostala sa do blízkosti historického maxima spred takmer šiestich rokov. Výsledky však boli napriek tomu lepšie, než sa čakalo. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje egyptského štatistického úradu CAPMAS. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie v egyptských mestách dosiahla v marci 32,7 % oproti februárovej hodnote 31,9 %. Marcový rast spotrebiteľských cien bol tak druhý najvyšší v histórii, keď ho prekonala iba inflácia z júla 2017 na úrovni 32,95 %. Tento rekord zaznamenal Egypt niekoľko mesiacov po výraznej devalvácii svojej meny, čo bola súčasť podmienok Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý predtým v roku 2016 schválil pre Káhiru trojročný úver za 12 miliárd USD (10,99 miliardy eur) na podporu ekonomických reforiem.



Inflácia je zároveň vysoko nad horným limitom centrálnej banky, ktorá stanovila inflačné pásmo na úrovni 5 až 9 %. Napriek zrýchleniu inflácie minulý mesiac na takmer 33 % sú však údaje lepšie, než sa čakalo. Analytici počítali so zrýchlením rastu spotrebiteľských cien až na 33,6 %.



Za rastom cien je najmä séria devalvácií meny, s ktorou Egypt začal v marci minulého roka po problémoch spojených s vojnou na Ukrajine. Odvtedy klesla hodnota egyptskej libry oproti doláru približne o polovicu. S fondom sa následne v októbri minulého roka dohodla Káhira na úvere za 3 miliardy USD. Okrem toho infláciu tlačí nahor nedostatok devízových rezerv a pokračujúce problémy s dovozom tovarov do krajiny.



Z jednotlivých tovarov najvýraznejšie vzrástli v marci ceny potravín a nealkoholických nápojov, až o 62,9 %. Vo februári sa ceny medziročne zvýšili o 61,8 %.



(1 EUR = 1,0915 USD)