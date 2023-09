Inflácia v Egypte dosiahla v auguste rekordných takmer 40 %

Káhira 10. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Egypte zrýchlili v auguste tempo rastu na takmer 40 %, čo predstavuje nový rekord. Hlavnou mierou sa pod to podpísali ceny potravín, ktoré medziročne vzrástli zhruba o 72 %. Uviedol to v nedeľu egyptský štatistický úrad CAPMAS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Egypte minulý mesiac 39,7 %, uviedol CAPMAS. To je nová najvyššia úroveň od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1958. V júli sa ceny zvýšili medziročne o 38,2 %.



Krajina zápasí s rozsiahlou hospodárskou krízou. Od začiatku minulého roka sa kurz egyptskej libry prepadol oproti doláru zhruba o polovicu, čo sa odrazilo najmä na cenách potravín, z ktorých veľkú časť Egypt dováža.



Ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli v auguste medziročne o 71,9 %, uviedli štatistici. To znamená ešte väčšiu záťaž pre mnohé egyptské rodiny, ktorých životná úroveň klesá už niekoľko rokov.



Hospodársku krízu výrazne zhoršila vojna na Ukrajine, ktorá sťažila prepravu obilia a iných poľnohospodárskych komodít a otriasla svetovými trhmi. Už pred súčasnou krízou žilo pod hranicou chudoby približne 30 % obyvateľov Egypta, uviedla Svetová banka s tým, že prepad pod túto hranicu hrozí ďalším 30 % obyvateľov krajiny.



Najľudnatejšia zo všetkých arabských krajín je v posledných rokoch závislá od pomoci zo zahraničia. Časť financií jej poskytli štáty Perzského zálivu a časť získal Egypt v rámci dohody o úvere s Medzinárodným menovým fondom (MMF). Zahraničný dlh krajiny dosiahol tento rok podľa egyptského ministerstva plánovania 165,4 miliardy USD (154,52 miliardy eur). V porovnaní s objemom dlhu spred 10 rokov to predstavuje zhruba trojnásobok.



(1 EUR = 1,0704 USD)