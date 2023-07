Inflácia v Egypte dosiahla v júni rekordných takmer 36 %

Káhira 10. júla (TASR) - Inflácia v Egypte dosiahla minulý mesiac rekordných takmer 36 %. Uviedol to v pondelok egyptský štatistický úrad s tým, že rekord zaznamenala aj jadrová inflácia. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla v júni v Egypte 35,7 % oproti májovej hodnote 32,7 %. Júnová inflácia predstavuje najvyššiu hodnotu od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1958, pričom prekonala predchádzajúci rekord z júla 2017.



Egypt zápasí s nedostatkom devízových rezerv a ceny nahor tlačí aj séria devalvácií meny, s ktorou Káhira začala v marci minulého roka po problémoch spojených s vojnou na Ukrajine. Pre mnohých Egypťanov to znamená ďalšie zhoršenie životnej úrovne, ktorá klesá už niekoľko rokov.



"O ničom inom sa nehovorí, iba o inflácii," povedala Wafaa Jussryová, 40-ročná vodička Uberu z Káhiry. Dodala, že pre infláciu už nemá dosť peňazí na to, aby jej deti mohli študovať na súkromnej škole, a to napriek tomu, že jej manžel odišiel za vyšším zárobkom do Kuvajtu.



Pokračujúce zrýchľovanie rastu spotrebiteľských cien pravdepodobne zvýši tlak na centrálnu banku, aby na nasledujúcom zasadnutí zvýšila úrokové sadzby. To je naplánované na 3. augusta. Na ostatných dvoch zasadnutiach ponechala centrálna banka sadzby nezmenené, pričom dovtedy ich od marca 2022 zvýšila celkovo o 1000 bázických bodov.



Prudko sa zvýšili najmä ceny potravín, čiastočne pre nízku porovnávaciu základňu a čiastočne pre moslimský sviatok Íd al-adhá (Sviatok obetovania), ktorý zvýšil spotrebu. Ceny potravín vzrástli v júni medziročne o 65,9 % po 60-percentnom raste v máji.



Rekord však dosiahla aj jadrová inflácia očistená o niektoré nestabilné ceny vrátane potravín. Dosiahla 41 % po májovej úrovni 40,3 %. Trhy očakávali jadrovú infláciu na úrovni 40 %.