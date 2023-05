Inflácia v eurozóne bude pravdepodobne zotrvávať nad inflačným cieľom

Frankfurt nad Mohanom 5. mája (TASR) - Inflácia v eurozóne by mohla byť v nasledujúcich rokoch miernejšia, než sa pôvodne očakávalo, aj naďalej však pravdepodobne zotrvá nad inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). Ukázal to v piatok zverejnený najnovší kvartálny prieskum ECB, známy ako Prieskum profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters - SPF).



ECB zvýšila úrokové sadzby na každom z ostatných siedmich zasadnutí, naposledy vo štvrtok 4. mája, keď ich zvýšila o 25 bázických bodov. Vedenie banky zároveň uviedlo, že pauzu v sprísňovaní menovej politiky neplánuje, keďže najmä jadrová inflácia je stále vysoká. Práve v dôsledku jadrových cenových tlakov by sa mala inflácia držať na vyššej úrovni aj v ďalších rokoch.



Prognostici najnovšie očakávajú, že inflácia v eurozóne dosiahne tento rok 5,6 %. To znamená mierne zlepšenie pôvodnej prognózy zo začiatku februára, keď v tomto roku očakávali infláciu na úrovni 5,9 %. Mierne upravili aj odhad na rok 2024. Zatiaľ čo vo februári počítali so zmiernením rastu spotrebiteľských cien na 2,7 %, teraz odhadujú, že inflácia sa zmierni na 2,6 %.



Avšak na rok 2025 prognózu zhoršili. Pôvodne počítali so spomalením miery inflácie na 2,1 %, teraz čakajú, že v danom roku dosiahne 2,2 %. Navyše, "dlhodobejší výhľad," ktorý znamená odhad až do roku 2027, ponechali na úrovni 2,1 %.



Čo sa týka vývoja ekonomického rastu, prognostici počítajú v tomto roku s rastom o 0,6 %. To je síce viac, než očakávali pôvodne, je však stále slabší, než stanovila samotná ECB. Tá očakáva tento rok rast ekonomiky eurozóny na úrovni 1 %. Navyše, v prípade roka 2024 zhoršili prognostici svoj odhad rastu ekonomiky eurozóny na 1,2 % z pôvodných 1,4 %. To signalizuje, že v nasledujúcich rokoch bude potrebné počítať iba so slabým tempom hospodárskeho rastu.



Prognostici v prieskume zároveň počítajú s rýchlejším poklesom nezamestnanosti než pred tromi mesiacmi. Vtedy očakávali tento rok nezamestnanosť na úrovni 7 %, teraz počítajú s tým, že dosiahne 6,8 %. Už teraz je však pod touto úrovňou, keď za marec klesla na 6,5 % a ECB sa obáva, že pracovný trh sa prehrieva, čo znamená, že vysoká inflácia sa bude predlžovať.