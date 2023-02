Inflácia v eurozóne sa tesne nad inflačný cieľ ECB dostane v roku 2025

Frankfurt nad Mohanom 3. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala infláciu dostať pod kontrolu, nebude to však skôr ako za dva roky. Ukázal to v piatok zverejnený kvartálny prieskum ECB, známy ako Prieskum profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters - SPF). V rámci tohto prieskumu prognostici odhadujú, že inflácia v eurozóne by sa mala dostať do blízkosti inflačného cieľa ECB v roku 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB vo štvrtok (2. 2.) zvýšila kľúčové úrokové sadzby piaty raz po sebe, pričom na ostatnom zasadnutí ich posunula nahor o 50 bázických bodov. Sadzba hlavných refinančných operácií tak od 8. februára vzrastie na 3 %, sadzba jednodňových refinančných operácií na 3,25 % a depozitná sadzba na 2,50 %. Banka zároveň naznačila, že s cieľom dostať infláciu pod kontrolu bude vo výraznom zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať.



Ako ukázal najnovší prieskum, ktorý je pre ECB kľúčovým ukazovateľom pri stanovovaní vyhliadok vývoja na trhu, prognostici predpokladajú, že ECB nakoniec infláciu pod kontrolu dostane. Bude na to však potrebovať ešte dva roky. Očakávajú, že v roku 2025 dosiahne miera inflácie v eurozóne 2,1 %, pričom inflačný cieľ stanovila ECB na 2 %.



Tento rok očakávajú infláciu na úrovni 5,9 % a na budúci rok by sa mala zmierniť na 2,7 %. To znamená revíziu smerom nahor oproti predchádzajúcemu prieskumu z konca októbra 2022. Vtedy prognostici stanovili odhad inflácie v roku 2023 na 5,8 % a v roku 2024 na 2,4 %.



Teraz zverejnili aj odhad na rok 2025, v ktorom by sa tempo rastu spotrebiteľských cien malo opäť spomaliť, a to na spomínaných 2,1 %. V ďalších rokoch by sa potom inflácia mala na tejto úrovni stabilizovať.